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Предъявлено обвинение главарю "Исламского джихада" в Иудее и Самарии
25.08.2022 13:45 Алина Груднева

Предъявлено обвинение главарю "Исламского джихада" в Иудее и Самарии

Военная прокуратура предъявила обвинение высокопоставленному члену "Исламского джихада" в Иудее и Самарии Бассаму аль-Саади.

 
Его обвиняют в совершении преступлений, связанных с членством и несением службы в террористической организации, в пособничестве террористам, подстрекательстве и выдаче себя за другое лицо. 
 
Саади получал деньги от группировки в Газе, подстрекал к продолжению насилия в отношении Израиля и пытался избежать ареста, представившись другим лицом.
 
Срок его содержания под стражей продлен до следующего воскресенья. Будет проведено слушание по ходатайству о его аресте до окончания судебного разбирательства.

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