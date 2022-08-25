



Предъявлено обвинение главарю "Исламского джихада" в Иудее и Самарии

Военная прокуратура предъявила обвинение высокопоставленному члену "Исламского джихада" в Иудее и Самарии Бассаму аль-Саади.

Его обвиняют в совершении преступлений, связанных с членством и несением службы в террористической организации, в пособничестве террористам, подстрекательстве и выдаче себя за другое лицо.

Саади получал деньги от группировки в Газе, подстрекал к продолжению насилия в отношении Израиля и пытался избежать ареста, представившись другим лицом.

Срок его содержания под стражей продлен до следующего воскресенья. Будет проведено слушание по ходатайству о его аресте до окончания судебного разбирательства.