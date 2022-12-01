



Представитель ПА: правительство Нетаниягу будет расистским и экстремистским

Представитель Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур предупредил в среду, что “решение на основе двух государств” находится в непосредственной опасности.



“Мы находимся в конце пути к решению о двух государствах. Либо международное сообщество проявит волю к решительным действиям, либо оно позволит миру пассивно умереть. Пассивно, а не мирно”, – сказал Мансур на заседании Генассамблеи.



Он сказал, что новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу будет “самым колониальным, расистским и экстремистским правительством в истории Израиля”.



Чиновники ПА постоянно обвиняют Израиль в том, что он не заинтересован в мирном соглашении. В ноябре председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что ему придется иметь дело с Нетаниягу, хотя не считал, его заинтересованным в заключении мира.