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Представитель ПА: правительство Нетаниягу будет расистским и экстремистским
01.12.2022 13:08 Наталья Богинская

Представитель ПА: правительство Нетаниягу будет расистским и экстремистским

Представитель Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур предупредил в среду, что “решение на основе двух государств” находится в непосредственной опасности.

“Мы находимся в конце пути к решению о двух государствах. Либо международное сообщество проявит волю к решительным действиям, либо оно позволит миру пассивно умереть. Пассивно, а не мирно”, – сказал Мансур на заседании Генассамблеи.

Он сказал, что новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу будет “самым колониальным, расистским и экстремистским правительством в истории Израиля”.

Чиновники ПА постоянно обвиняют Израиль в том, что он не заинтересован в мирном соглашении. В ноябре председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что ему придется иметь дело с Нетаниягу, хотя не считал, его заинтересованным в заключении мира.

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