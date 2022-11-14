



Аббас: "Нетаниягу не верит в мир с палестинцами"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ему придется иметь дело с Биньямином Нетаниягу, хотя он считает, что лидер "Ликуда" не заинтересован в установлении мира.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я знал Нетаниягу давно, с 1990-х годов… Он человек, который не верит в мир, но у меня нет другого выбора, кроме как иметь с ним дело", - сказал Аббас.



При этом лидер ПА отметил, что необходимо мирное урегулирование многолетнего конфликта.



"У меня проблема с Израилем, Израиль оккупирует мою землю и мою страну. Кто премьер-министр? Нетаниягу. Я вынужден иметь с ним дело", - подчеркнул Махмуд Аббас.