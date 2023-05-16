



Председатель ПА в ООН: Израиль "лжет, как Геббельс"

Прдседатель ПА Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что он "лжет, как Геббельс", в своем выступлении в ООН, сравнив Еврейское Госкдарство с главным пропагандистом гитлеровских нацистов.



"Израильтяне и сионисты продолжают свои ложные заявления о том, что Израиль заставил расцвести пустыню. Палестина была пустыней, и они сделали ее цветущим раем. Они не могут не лгать. Но что мы можем сделать? Врут, и врут так же, как Геббельс. Они лгут, лгут и лгут, пока люди не поверят", — сказал Аббас.



Президент Палестины выступил с речью в Комитете ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, приуроченной к 75-й годовщине "Дня Накбы" — термина, используемого палестинцами для обозначения даты создания Государства Израиль и перемещения около 700 000 палестинцев.



"Но самая большая ложь — это утверждение, что Израиль — единственное демократическое государство на Ближнем Востоке… Как можно иметь оккупацию и при этом называть себя демократией. Это оксюморон", — сказал Аббас.



Президент Палестины также обрушился с критикой на США и Великобританию, заявив, что они "несут политическую и этическую ответственность непосредственно за "Накбу" палестинского народа, потому что они участвовали в превращении нашего народа в жертву, когда они решили создать и внедрить еще одно образование в нашей стране".



"Израиль не продолжил бы свою враждебность и агрессию без поддержки, которую он получает от этих двух стран. Великобритания подарила Израилю Палестину. Почему Палестина? Дайте им еще один клочок земли в другом месте", — добавил Аббас.



Аббас также потребовал, чтобы Израиль был исключен из ООН, если он не предоставит палестинцам государство и право на возвращение, отрицая при этом, что евреи имеют историческую связь с Храмовой горой.



"Они ничего не нашли. Аль-Шариф (арабское название Храмовой горы) принадлежит исключительно мусульманам", — сказал он.



Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ответ на речь Аббаса заявил: "Мы будем бороться с ложью "Накбы" всеми силами и не позволим палестинцам продолжать распространять ложь и искажать историю".

