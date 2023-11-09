



Правительство Израиля: Примите немедленные меры против своих фотографов у ХАМАС

В администрации премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что национальная информационная система “очень серьезно относится к феномену объединения фотокорреспондентов, работающих с международными СМИ” относительно освещения жестоких массовых убийств, совершенных террористами ХАМАСа 7 октября в поселениях, окружающих Газу, и требует принятия немедленных мер в отношении “фотографов на службе ХАМАСа”.



В офисе премьер-министра заявили:



“Эти представители СМИ являются соучастниками преступлений против человечности. Это нарушение правил профессиональной этики. Пресс-служба правительства направила срочное письмо руководителям средств массовой информации, в которых работают эти фотографы, и попросила дать разъяснения по этому поводу”.



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