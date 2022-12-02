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Поптыка теракта в Шомроне: террорист обезврежен
02.12.2022 16:47 Алина Груднева

Поптыка теракта в Шомроне: террорист обезврежен

Вечером, 2 декабря, террористы попытались совершить теракт в Шомроне.

 
Террорист был обезврежен.
 
Он пытался отобрать оружие у полицейского. На место происшествия были срочно направлены многочисленные силы. 
 
Двое раненых солдат были эвакуированы для лечения в больницу Бейлинсон.
 
На видео с камер наблюдения видно, как солдат борется с террористом, который пытался украсть его оружие.

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