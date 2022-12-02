Поптыка теракта в Шомроне: террорист обезврежен
Вечером, 2 декабря, террористы попытались совершить теракт в Шомроне.
Террорист был обезврежен.
Он пытался отобрать оружие у полицейского. На место происшествия были срочно направлены многочисленные силы.
Двое раненых солдат были эвакуированы для лечения в больницу Бейлинсон.
На видео с камер наблюдения видно, как солдат борется с террористом, который пытался украсть его оружие.
פיגוע דקירה בחווארה: 2 לוחמי מג"ב נפצעו, המחבל חוסל@carmeldangor pic.twitter.com/OHzr4v5EfR— כאן חדשות (@kann_news) December 2, 2022
פיגוע דקירה בחווארה: 2 לוחמי מג"ב נפצעו, המחבל חוסל@carmeldangor pic.twitter.com/OHzr4v5EfR— כאן חדשות (@kann_news) December 2, 2022