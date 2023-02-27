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Полиция: террористы, напавшие в районе Мертвого моря, сожгли свою машину
27.02.2023 20:08 Алина Груднева

Полиция: террористы, напавшие в районе Мертвого моря, сожгли свою машину

Полиция поделилась новыми данными сегодняшних нападений террористов в районе Мертвого моря, недалеко от Иерихона.

По словам правоохранителей, нападавшие подожгли машину, на которой передвигались, после чего скрылись уже пешком.

"Мы обнаружили дым, подошли к горящей машине и поняли, что это машина террористов", — сообщил один из сотрудников полиции.

По его словам, один из бегущих террористов увидел правоохранителей и направил на них пистолет, в результате чего полиция сразу открыла по ним огонь. Преследование боевиков не дало результатов. Они сбежали в сторону Иерихона.
 

Напомним, что ЦАХАЛ установил блокпосты в попытках поймать террористов, которые расстреляли два автомобиля днем, 27 февраля.
 

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