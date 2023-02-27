



Полиция: террористы, напавшие в районе Мертвого моря, сожгли свою машину

Полиция поделилась новыми данными сегодняшних нападений террористов в районе Мертвого моря, недалеко от Иерихона.



По словам правоохранителей, нападавшие подожгли машину, на которой передвигались, после чего скрылись уже пешком.



"Мы обнаружили дым, подошли к горящей машине и поняли, что это машина террористов", — сообщил один из сотрудников полиции.



По его словам, один из бегущих террористов увидел правоохранителей и направил на них пистолет, в результате чего полиция сразу открыла по ним огонь. Преследование боевиков не дало результатов. Они сбежали в сторону Иерихона.



פיגוע הירי באזור ים המלח: חוליית מחבלים הציתה את הרכב שממנו ביצעה את הפיגוע ונמלטה @carmeldangor pic.twitter.com/INlm4ArDST — כאן חדשות (@kann_news) February 27, 2023