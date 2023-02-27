



Теракты в районе Мертвого моря: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля восстановила маршрут террористов, совершивших 27 февраля серию обстрелов израильских автомобилей.



По данным ЦАХАЛа, террористы подъехали к перекрестку Бейт-Арава на шоссе 90 и открыли огонь по израильскому автомобилю.



После этого, они продолжили движение и обстреляли еще одно транспортное средство. В результате нападений пострадал один человек.



"Террористы скрылись с места происшествия. Солдаты ЦАХАЛа проводят обыски и устанавливают блокпосты в этом районе", - сказано в заявлении.



Напомним, что во втором случае террористы обстреляли автомобиль с израильской семьей на перекрестке Альмог. В результате второго нападения обошлось без пострадавших. В первом случае тяжелые ранения получил 25-летний мужчина. Его госпитализировали в критическом состоянии.

