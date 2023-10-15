Новости » Арабо-израильский конфликт
15.10.2023 14:13 Аркадий Бочаровский

Подозрение на инфильтрацию в Офаким


Одновременно с обстрелом Гуш-Дана возникло опасение проникновения террористов в Офаким. Жителей города попросили спуститься в убежища.

В последние дни террористы, все еще остающиеся на территории Израиля, время от времени появляются в некоторых местах. 

Их ликвидируют бойцы, размещенные во всех районах, прилегающих к Газе. 

Офаким находится примерно в двадцати километрах от Газы, и это самая дальняя точка, где были обнаружены террористы после захвата территории в минувший понедельник.
 

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