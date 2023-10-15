



Подозрение на инфильтрацию в Офаким



Одновременно с обстрелом Гуш-Дана возникло опасение проникновения террористов в Офаким. Жителей города попросили спуститься в убежища.



В последние дни террористы, все еще остающиеся на территории Израиля, время от времени появляются в некоторых местах.



Их ликвидируют бойцы, размещенные во всех районах, прилегающих к Газе.



Офаким находится примерно в двадцати километрах от Газы, и это самая дальняя точка, где были обнаружены террористы после захвата территории в минувший понедельник.

