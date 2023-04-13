



Пиковая готовность ПВО на всей территории Израиля

ЦАХАЛ усилил системы ПВО по всей стране и развернул сегодня, 13 апреля, дополнительные батареи "Железного купола". Усиление систем обороны было проведено одновременно с усилением сил, развернутых ЦАХАЛом накануне праздника в Иудее, Самарии и Иорданской долине. Они останутся в своих секторах и в ближайшие дни.



После высокой напряженности, которая также существовала на северной арене и включала в себя шквал ракетных обстрелов, а также после атак, приписываемых ВВС Израиля в Ливане и Сирии, в ЦАХАЛе считают, что короткая эскалация на северной границе уже позади.



Однако, поскольку последняя пятница Рамадана, которая начнется завтра, также считается “Днем Аль-Кудс” - днем, который объявлен в Иране днем солидарности с палестинской борьбой за освобождение Иерусалима - в Израиле готовятся к возможности провокации со стороны Тегерана.



Это может выразиться в попытках кибератаки на различные объекты в Израиле, попытках запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля или других актах насилия, к которым Израиль готовится по самым разным сценариям.



Организация ХАМАС призвала сегодня "мобилизовать весь палестинский народ на оккупированных территориях и Западном берегу и прибыть завтра к мечети Аль-Акса, чтобы принять участие в молитве Аль-Фаджр"). В заявлении от имени террористической организации было сказано, что "движение подчеркивает необходимость мобилизации всех усилий и решимости для продолжения и увеличения присутствия во дворах мечети Аль-Акса".