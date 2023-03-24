



Первая пятница Рамадана: силы безопасности в состоянии повышенной готовности

Силы безопасности приведены в состоянии повышенной готовности в Иерусалиме в первую пятницу Рамадана.



"Это чувствительный и сложный период. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить свободу вероисповедания для всех верующих при сохранении безопасности и порядка. Необходимо сохранить уникальную социальную структуру Восточного Иерусалима, Старого города и Храмовой горы", - сказал глава полиции Коби Шабтай.



Для того, чтобы избежать столкновений и провокаций немусульманам будет запрещено посещать Храмовую Гору во время молитв в мечети Аль-Акса.



Между тем, Армия обороны Израиля ослабила некоторые ограничения на передвижение палестинцев, чтобы позволить женщинам, детям и некоторым мужчинам молиться без получения специального разрешения.



"Евреям не будет разрешено подниматься на Храмовую Гору во время мусульманской молитвы", — пояснил главный суперинтендант офицер оперативного отдела Иерусалимского округа полиции подполковник Амир Бен-Кики в комментарии "Кан".



Ранее министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел оценку ситуации с главой полиции Коби Шабтаем в рамках подготовки к Рамадану.



"Мы рады, что люди приходят на Храмовую гору, чтобы помолиться. Мы разрешаем свободу вероисповедания, но полиция не допустит ни подстрекательств, ни мятежа, ни беспорядков", - подчеркнул он.





