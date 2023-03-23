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Полиция сократила часы посещения евреев на Храмовой горе
23.03.2023 20:56 Алина Груднева

Полиция сократила часы посещения евреев на Храмовой горе

Полиция сократила часы посещения евреями Храмовой горы в связи со священным мусульманским месяцем Рамадан, который продлится до 22 апреля.

Согласно распоряжению, это место будет закрыто для евреев ежедневно с 7:00 до 10:30 утра, а также с 12:30 до 13:30 дня.

По случаю Рош Ходеш Нисана, 23 марта, 259 евреев поднялись на Храмовую гору. Администрация приветствовала полицию за проведение особой подготовки, которая позволила совершить восхождение быстро.
 

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