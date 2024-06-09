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Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС к заключению сделки
09.06.2024 15:00 Алина Груднева

Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС к заключению сделки

Папа Римский Франциск призвал Израиль и террористическую организацию ХАМАС немедленно заключить сделку по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

Также он призвал к увеличению объемов гуманитарной помощи.

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"Я призываю международное сообщество воспользоваться всеми средствами, чтобы прийти на помощь жителям Газы, измученным войной. Гуманитарная помощь должна доходить до тех, кто в ней нуждается, и никто не может этому препятствовать", - отметил понтифик.

По словам Папы Франциска, для заключения мира нужно гораздо больше смелости, чем для ведения войны.

"Я надеюсь, что мирные предложения, которые были представлены, будут приняты немедленно ради палестинцев и израильтян", - добавил он.

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