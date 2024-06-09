



Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС к заключению сделки

Папа Римский Франциск призвал Израиль и террористическую организацию ХАМАС немедленно заключить сделку по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.



Также он призвал к увеличению объемов гуманитарной помощи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я призываю международное сообщество воспользоваться всеми средствами, чтобы прийти на помощь жителям Газы, измученным войной. Гуманитарная помощь должна доходить до тех, кто в ней нуждается, и никто не может этому препятствовать", - отметил понтифик.



По словам Папы Франциска, для заключения мира нужно гораздо больше смелости, чем для ведения войны.



"Я надеюсь, что мирные предложения, которые были представлены, будут приняты немедленно ради палестинцев и израильтян", - добавил он.