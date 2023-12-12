



Палестинские активисты будут бойкотировать Zara

Палестинские активисты призывают к массовому бойкоту гиганта уличной моды Zara после того, как в ее Instagram появилось изображение, которое, по мнению многих, эксплуатирует тему войны в Газе.



Бренд оказался под пристальным вниманием в выходные после того, как было опубликовано изображение, на котором модель Кирстен Макменами позирует с манекеном, завернутым в пузырчатую пленку. Хотя Zara и раньше была известна тем, что изображала моделей в странных позах для рекламы своей одежды, некоторые люди провели сравнение с изображениями мешков для трупов в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой.



На другом изображении модель стоит в деревянном ящике, окруженном обломками, что некоторые сравнили с изображениями людей, застрявших между обломками в зоне боевых действий. Пользователи социальных сетей назвали эти изображения "отвратительными" и "позорными", а активисты, выступающие против бомбардировок Газы, призвали к бойкоту бренда Zara.



Хазем Харб, художник и активист, выступающий за ПА, написал в своем посте в Instagram: "В сознании коммерсантов, создавших эту рекламу, есть зловещая развращенность, в то время как мы живем в условиях геноцида в реальном времени. Использование смерти и разрушения в качестве фона для моды - это не просто зловеще, это соучастие, которое должно возмущать нас как потребителей. Бойкот Zara".

