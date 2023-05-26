



Палестинцы рассказали о числе пострадавших при столкновениях с ЦАХАЛом

Палестинцы рассказали о числе пострадавших при столкновениях с ЦАХАЛом



По данным палестинских источников, в ходе столкновений с ЦАХАЛОм недалеко от деревни Турмус-Айя возле Рамаллы пострадали три человека.



По словам палестинцев, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в голову.



Еще двое получили легкие травмы в результате столкновения с автомобилем. Кроме того, один израильский полицейский получил легкое ранение. В Израиле информацию не комментируют.

