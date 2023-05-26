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Столкновения между палестинцами и поселенцами возле Рамаллы
26.05.2023 14:52 Алина Груднева

Столкновения между палестинцами и поселенцами возле Рамаллы

Днем, 26 мая, произошли столкновения между палестинцами и поселенцами на открытой местности недалеко от деревни Турмус-Айя возле Рамаллы.

Ранее палестинцы сообщили, будто поселенцы подожгли их автомобили и сельхозпродукцию.

На месте происшествия работают силы ЦАХАЛ. Уточняется, что поселенцы якобы стреляли в воздух.

Также проверяются данные о том, что в ходе столкновений был ранен один палестинец, а еще один - пострадал от брошенного в него камня.  Как сообщает Ynet, двое поселенцев также получили ранения.

 

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