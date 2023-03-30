



Палестинцы отмечают День земли столкновениями на границе с Газой

Около 100 палестинцев провели акцию протеста на границе с Газой, отмечая День земли - годовщину экспроприации израильским правительством принадлежащих арабам земель в Галилее 30 марта 1976 года и последовавшие за этим демонстрации, в которых были убиты шестеро участников протестов.



По словам представителя вооруженных сил, несколько подозреваемых палестинцев забросали гранатами израильские войска, дислоцированные на границе. ЦАХАЛ в ответ применил слезоточивый газ и малокалиберные пули из винтовок Ruger.



По словам представителя The Times of Israel, никто из солдат не пострадал от палестинских гранат.



ЦАХАЛ заявил, что палестинцы были разогнаны. Сообщается, что несколько палестинцев пострадали от отравления слезоточивым газом.

