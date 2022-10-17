



Палестинцы: арестованный командир "Львиного логова" - израильский араб

Минувшей ночью ЦАХАЛ провел масштабную операцию в Шхеме.



Палестинцы сообщают, что силы ЦАХАЛа окружили дом разыскиваемого Мухаммада Элазизи в районе Ха Дахия в Шхеме и предложили ему сдаться.



جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الضاحية شرق نابلس قبل قليل. pic.twitter.com/kQHyb2ma0P — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 16, 2022

После этого палестинские каналы сообщили о том, что силы ЦАХАЛа задержали Хамзу Алазизи, командира фракции "Эрин Альасуд" (Львиное логово)."Эрин Альасуд" в официальном заявлении сообщил: “В наших рядах нет человека с таким именем, и ни один из членов нашей организации не был арестован”.