Новости » Арабо-израильский конфликт
Палестинцы: арестованный командир "Львиного логова" - израильский араб
17.10.2022 16:46 Аркадий Бочаровский

Палестинцы: арестованный командир "Львиного логова" - израильский араб

Минувшей ночью ЦАХАЛ провел масштабную операцию в Шхеме.

Палестинцы сообщают, что силы ЦАХАЛа окружили дом разыскиваемого Мухаммада Элазизи в районе Ха Дахия в Шхеме и предложили ему сдаться.
 



После этого палестинские каналы сообщили о том, что силы ЦАХАЛа задержали  Хамзу Алазизи, командира фракции "Эрин Альасуд" (Львиное логово).

"Эрин Альасуд" в официальном заявлении сообщил: “В наших рядах нет человека с таким именем, и ни один из членов нашей организации не был арестован”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы