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ПА: в ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме ранены 10 палестинцев | Фото: ЦАХАЛ
12.01.2023 13:42 Алина Груднева

ПА: в ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме ранены 10 палестинцев

В Палестинской автономии заявили, что в ходе сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в Шхеме ранения получили 10 палестинцев.

Об этом сообщает информагентство WAFA, подконтрольное ХАМАСу.

Утверждается, будто среди раненых оказались два журналиста. По данным издания, ЦАХАЛ окружил дом в старой части города.

В отдельных районах Шхема вспыхнули ожесточенные столкновения и стрельба между палестинцами и израильскими военными. Пятеро получили пулевые ранения, еще двоих якобы сбил военный джип, трое - ранены осколками.

Напомним, что в Шхеме сегодня проводилась контртеррористическая операция, в ходе которой был задержан член "Львиного логова" и еще четверо подозреваемых в террористической деятельности. В ходе рейда израильские военные подверглись нападению. В ответ пришлось применить средства для разгона толпы.

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