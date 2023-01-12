



ПА: в ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме ранены 10 палестинцев

В Палестинской автономии заявили, что в ходе сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в Шхеме ранения получили 10 палестинцев.



Об этом сообщает информагентство WAFA, подконтрольное ХАМАСу.



Утверждается, будто среди раненых оказались два журналиста. По данным издания, ЦАХАЛ окружил дом в старой части города.



В отдельных районах Шхема вспыхнули ожесточенные столкновения и стрельба между палестинцами и израильскими военными. Пятеро получили пулевые ранения, еще двоих якобы сбил военный джип, трое - ранены осколками.



Напомним, что в Шхеме сегодня проводилась контртеррористическая операция, в ходе которой был задержан член "Львиного логова" и еще четверо подозреваемых в террористической деятельности. В ходе рейда израильские военные подверглись нападению. В ответ пришлось применить средства для разгона толпы.