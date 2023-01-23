



ПА угрожает помешать сносу Хан аль-Ахмар

Руководство Палестинской автономии угрожает помешать планам израильского правительства снести незаконную деревню Хан аль-Ахмар.



В ПА призвали США и Европейский союз предотвратить соответствующие меры в отношении бедуинской деревни, расположенной в зоне C.



С соответствующим призывом палестинцы выступили после того, как министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич и ряд членов "Ликуда" потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу немедленно инициировать эвакуацию жителей.



В так называемом МИД ПА осудили "отвратительную кампанию подстрекательства со стороны министров, членов Кнессета и поселенцев к сносу деревни".



"Хан-аль-Ахмар — неотъемлемая часть палестинских территорий, а поселения, в том числе форпосты, являются нелегитимными и незаконными с точки зрения международного права", - сказали в министерстве.



В свою очередь, высокопоставленный представитель ООП Аззам аль-Ахмед заявил, что намерение израильского правительства в отношении деревни является "частью израильского плана осады" Иерусалима путем расширения поселений.



"Нетаниягу, который бежит от дел о коррупции, вернулся в союзе с самыми грязными, расистскими, крайне правыми силами в попытке уничтожить любую палестинскую общину возле Иерусалима", — возмутился Ахмед.



"Наши люди не допустят отделения восточной части Иудеи и Самарии от южной части. Израильская схема направлена ​​на предотвращение создания независимого палестинского государства", - сказал еще один высокопоставленный представитель ПА.















