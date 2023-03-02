



ПА угрожает Израилю из-за закона о смертной казни для террористов

В Палестинской автономии разразились угрозами из-за продвижения в Израиле закона о легализации смертной казни для террористов.



Глава комиссии ПА по делам задержанных Кадри Абу Бакр заявил, что Еврейское Государство "дорого заплатит" за такой шаг.



По его словам, законодательная инициатива о казни террористов не является "первой в своем роде", поскольку Израиль якобы "ежедневно казнит" палестинцев.



"Наши заключенные не боятся казни. Израиль скоро поплатится за принятие этого закона. Утверждение закона ясно показало правду об Израиле и продемонстрировало ее мировому сообществу", - сказал он.



Угрозы в адрес Израиля также посыпались и со стороны ХАМАСа. Террористическая организация, как ни странно, "осудила" такой шаг.



"Такой расистский и преступный шаг отражает фашистские тенденции израильского оккупационного правительства. Это является продолжением казней, хладнокровно проводимых израильской армией на глазах у всего мира", — сказано в заявлении.



ХАМАС клянется, что такая политика не помешает палестинцам "осуществить свое право на сопротивление".



Напомним, 1 марта Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни для террористов. Согласно инициативе, лицу, которое "умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из мотивов расизма или ненависти, и с целью нанесения вреда государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине”, грозит смертный приговор.