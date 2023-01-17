



ПА: Израиль "унизил" нашего министра иностранных дел

Палестинская автономия обвинила израильские власти в "унижении" министра иностранных дел ПА Рияда аль-Малики, направлявшегося в Каир.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Ахмад Аль-Дик, политический советник аль-Малики, заявил, что израильские власти подвергли аль-Малики "процедурам и ограничениям", когда он проходил через контрольно-пропускной пункт на границе с Иорданией.



"Израиль пытается воспрепятствовать его движению, чтобы помешать работе палестинской дипломатии, явно нацелившись на международное политическое, дипломатическое и юридическое движение, которое он возглавляет", - говорится в заявлении палестинского чиновника.