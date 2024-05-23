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Отрывок допроса террориста, участвовавшего в резне 7 октября 2023 года: видео
23.05.2024 16:18 MIGnews.com

Отрывок допроса террориста, участвовавшего в резне 7 октября 2023 года: видео

Британская газета The Daily Mail опубликовала 23 мая выдержки из протоколов допроса террористов ХАМАСа 47-летнего Джамаля Хусейна Ахмада Ради и его 18-летнего сына Абдаллы, признавшихся в изнасиловании и убийстве 7 октября израильских женщин. Они также сознались в похищении и убийстве других граждан Израиля. 

- Приблизительно, сколько лет было жертве, которую ты и твой отец изнасиловали?
- Ей было лет 30.
- Твой отец первый ее изнасиловал?
- Да. А потом я и Ахмет мы тоже ее изнасиловали. А потом мы ушли. Но мы ушли раньше, чем мой отец и Хассан. Мы с Ахметом ушли.
- Вы ушли после того как изнасиловали ее.
- Да , мы ушли после того, как изнасиловали ее.
- Вы ее изнасиловали и куда пошли?
- Мы вышли из дома.
- Она была жива?
- Нет. мой отец убил ее. После того как он закончил ее насиловать, он ее убил.






 

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