Отрывок допроса террориста, участвовавшего в резне 7 октября 2023 года: видео

Британская газета The Daily Mail опубликовала 23 мая выдержки из протоколов допроса террористов ХАМАСа 47-летнего Джамаля Хусейна Ахмада Ради и его 18-летнего сына Абдаллы, признавшихся в изнасиловании и убийстве 7 октября израильских женщин. Они также сознались в похищении и убийстве других граждан Израиля.



- Приблизительно, сколько лет было жертве, которую ты и твой отец изнасиловали?

- Ей было лет 30.

- Твой отец первый ее изнасиловал?

- Да. А потом я и Ахмет мы тоже ее изнасиловали. А потом мы ушли. Но мы ушли раньше, чем мой отец и Хассан. Мы с Ахметом ушли.

- Вы ушли после того как изнасиловали ее.

- Да , мы ушли после того, как изнасиловали ее.

- Вы ее изнасиловали и куда пошли?

- Мы вышли из дома.

- Она была жива?

- Нет. мой отец убил ее. После того как он закончил ее насиловать, он ее убил.

