



Отношения между Израилем и Испанией на грани катастрофы

Сегодня вступает в силу признание палестинского государства Испанией и еще несколькими европейскими странами. Масла в огонь подливают высказывания как самого премьер-министра Испании, так и его заместителя Иоланды Диас.



Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его страна "признает палестинское государство, сектор Газа и Западный берег реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме”. Об этом пишет Ynet.



Испания не признает изменения границ 1967 года, но они были согласованы всеми сторонами", - добавил Санчес.



Политическое противостояние с Испанией затронуло и заявление заместителя премьер-министра Испании Иоланды Диас, которая заявила в официальном видео, что “Палестина будет освобождена от реки до моря” - лозунг, который практически означает уничтожение Израиля.



В ответ министр Кац опубликовал жесткое заявление, в котором назвал ее “ненавистной дурой” — и добавил: “Было принято решение разорвать связь между посольством Испании в Израиле и палестинцами и запретить испанскому консульству в Иерусалиме обслуживать палестинцев из Иудеи и Самарии”.



Сегодня утром Кац резко отреагировал на заявление Испании и обратился к премьер-министру Испании Санчесу:



“Хомейни, Синвар и заместитель премьер-министра Испании Иоланда Диас призывают к ликвидации Государства Израиль и созданию палестинского исламского террористического государства от реки до моря. Санчес, поскольку вы не увольняете своего заместителя и объявляете о признании палестинского государства, вы являетесь соучастником геноцида евреев и военных преступлений”.



По мнению доктора Эмануэля Навона, эксперта по международным отношениям из Тель-Авивского университета, признание палестинского государства юридически не изменит ситуацию, но может вызвать главным образом психологические и политические последствия: “С юридической точки зрения это мало что изменит. Де-факто Палестинская автономия сегодня не имеет государства с юридической точки зрения, но имеет посольства в мире и имеет представительство в Организации Объединенных Наций.



Признание этого не изменит, но эти заявления будут иметь психологические и политические последствия, особенно по отношению к палестинскому руководству”.

