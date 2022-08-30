



Отец кричал террористу в Руджейб: вылезай в окно и сдавайся



Израильские СМИ сообщают подробности об аресте двух террористов в Руджейб, близ Шхема.



Речь идет о Набиле Цуелхи и Нахаде Авис. Они совершили атаку с применением стрелкового оружия 26 августа - и с тех пор ШАБАК шел по их следам.



Утром 30 августа была получена точная информация об их местонахождении. Дом в Руджейб был блокирован ШАБАКом, ЯМАМом и десантниками.



По террористам после часа осады выпустили ракету Лау.



После этого отец одного из террористов начал кричать сыну, чтобы тот вылезал в окно и сдавался. После этого террористы вышли из дома с поднятыми руками.

