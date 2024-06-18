



Отчет FRC: “В Газе нет, не было и не предвидится голода”

Комитет по рассмотрению голода (FRC) в разных регионах мира, наконец-то, признает, что они не могут признать утверждения о голоде в Газе как правдоподобные: “FRC не считает анализ FEWS NET правдоподобным, учитывая неопределенность и отсутствие сходимости подтверждающих доказательств”.



Все международное сообщество от ООН, ВОЗ, СМИ и разного рода правозащитные организации участвовали в кровавом навете ХАМАСа на Израиль, рассказывая миру о “массовом голоде” в Газе. Что они будут рассказывать теперь?





