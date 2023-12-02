Новости » Арабо-израильский конфликт
Опрос: мнения американцев об операции ЦАХАЛа в Газе разделились
02.12.2023 11:44 Алина Груднева

Опрос: мнения американцев об операции ЦАХАЛа в Газе разделились

Мнения американцев относительно наземной операции Армии обороны Израиля в Газе разделились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup в период с 1 по 21 ноября.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

До временного прекращения огня и возвращения заложников военную операцию в Газе поддерживали 50% респондентов, а против выступали 45%. 

Среди республиканцев, действия ЦАХАЛа поддерживал 71% опрошенных, 23% выступали против. Среди демократов лишь 36% поддержали операцию, 63% были против.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы