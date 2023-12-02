



Опрос: мнения американцев об операции ЦАХАЛа в Газе разделились

Мнения американцев относительно наземной операции Армии обороны Израиля в Газе разделились.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup в период с 1 по 21 ноября.



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До временного прекращения огня и возвращения заложников военную операцию в Газе поддерживали 50% респондентов, а против выступали 45%.



Среди республиканцев, действия ЦАХАЛа поддерживал 71% опрошенных, 23% выступали против. Среди демократов лишь 36% поддержали операцию, 63% были против.