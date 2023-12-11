



Опрос: больше половины американцев поддерживают операцию ЦАХАЛа в Газе

Больше половины американцев поддерживают наземную операцию Армии обороны Израиля в Газе, целью которой является уничтожение террористической организации ХАМАС.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованные Wall Street Journal.



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В частности, 55% американских респондентов считают, что Израиль предпринимает необходимые военные действия для свой защиты.



В свою очередь, 25% опрошенных считают действия Израиля непропорциональными. 42% американцев испытывают большую симпатию к Израилю, в то время как 12% испытывают такие чувства к палестинцам.



В то же время, реакция президента США Джо Байдена на войну в Израиле вызывает критику у 52% респондентов. Хорошей ее сочли лишь 37%.