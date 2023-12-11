Новости » Арабо-израильский конфликт
Опрос: больше половины американцев поддерживают операцию ЦАХАЛа в Газе
11.12.2023 18:03 Алина Груднева

Опрос: больше половины американцев поддерживают операцию ЦАХАЛа в Газе

Больше половины американцев поддерживают наземную операцию Армии обороны Израиля в Газе, целью которой является уничтожение террористической организации ХАМАС.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованные Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, 55% американских респондентов считают, что Израиль предпринимает необходимые военные действия для свой защиты.

В свою очередь, 25% опрошенных считают действия Израиля непропорциональными. 42% американцев испытывают большую симпатию к Израилю, в то время как 12% испытывают такие чувства к палестинцам.

В то же время, реакция президента США Джо Байдена на войну в Израиле вызывает критику у 52% респондентов. Хорошей ее сочли лишь 37%.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы