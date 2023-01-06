



Опрос: 99% жителей Алжира против признания Израиля

В среднем 84% арабов в разных странах выступают против дипломатического признания Израиля своими странами



Об этом свидетельствуют результаты Индекса мнений арабов за 2022 год (AOI). AOI - это ежегодная серия опросов общественного мнения, проводимая Арабским центром исследований и политических исследований, сообщает Jerusalem Post.



В рамках исследования были опрошены арабы в более чем дюжине арабских стран. В опросе приняли участие жители Алжира, Мавритании, палестинских территорий, Иордании, Ливии, Ирака, Туниса, Катара, Кувейта, Ливана, Египта, Судана, Марокко, Ливии и Саудовской Аравии.



Участникам опроса был задан вопрос: "Вы бы поддержали или выступили бы против дипломатического признания Израиля вашей страной?" Подавляющее большинство ответило, что будет против. Всего 84% выступили против, 8% ответили, что поддержали бы, а 8% затруднились ответить или отказались отвечать.



Самой дружественной Израилю страной, включенной в опрос, является Марокко, среди участников которого 67% ответили против, 20% ответили за, а 13% не знали или уклонились от ответа.



Ни один из участников опроса из Алжира не поддержал дипломатическое признание Израиля, а 99% были против. Это еще более экстремально, чем ответ палестинцев, 3% из которых поддержали дипломатическое признание Израиля.