



Операция "Волнорез". Задержаны 18 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля снова действовали в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, рейды проводились в деревнях Абу Дис, Данаба, Фараун, Фундук, Хирбат Абу-Лахам, Турмусия и других.



В ходе операции в Тубасе произошли столкновения. Палестинцы бросали камни, бутылки с зажигательной смесью.



Всего были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



