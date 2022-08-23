Операция "Волнорез". Задержаны 18 подозреваемых
Этой ночью силы безопасности Израиля снова действовали в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, рейды проводились в деревнях Абу Дис, Данаба, Фараун, Фундук, Хирбат Абу-Лахам, Турмусия и других.
В ходе операции в Тубасе произошли столкновения. Палестинцы бросали камни, бутылки с зажигательной смесью.
Всего были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 23, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה ברחבי אוגדת יהודה ושומרון ובמרחב החטיבה המרחבית הבקעה והעמקים, בין היתר בכפרים אבו דיס, דנאבה, פרעון, פונדוק, חירבת אבו לחם, תורמוסיא, דיר דבואן וסילוואד >> pic.twitter.com/7p4nBozRzQ