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Операция "Волнорез". Задержаны 18 подозреваемых
23.08.2022 11:21 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез". Задержаны 18 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля снова действовали в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез". 

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, рейды проводились в деревнях Абу Дис, Данаба, Фараун, Фундук, Хирбат Абу-Лахам, Турмусия и других. 

В ходе операции в Тубасе произошли столкновения. Палестинцы бросали камни, бутылки с зажигательной смесью.

Всего были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 

 

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