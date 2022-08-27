



Операция "Волнорез": во время рейда вспыхнули беспорядки

Солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ провели рейд в деревне Сильвад в рамках масштабной операции "Волнорез".



Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, во время операции вспыхнули беспорядки. Подозреваемые бросали камни в сотрудников сил безопасности Израиля. Военные ответили средствами разгона толпы.



В ходе рейда было конфисковано незаконное оружие. Потерь среди израильских военных нет.



