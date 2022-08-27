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Операция "Волнорез": во время рейда вспыхнули беспорядки
27.08.2022 10:48 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": во время рейда вспыхнули беспорядки

Солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ провели рейд в деревне Сильвад в рамках масштабной операции "Волнорез".

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, во время операции вспыхнули беспорядки. Подозреваемые бросали камни в сотрудников сил безопасности Израиля. Военные ответили средствами разгона толпы.

В ходе рейда было конфисковано незаконное оружие. Потерь среди израильских военных нет. 

 

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