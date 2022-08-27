Операция "Волнорез": во время рейда вспыхнули беспорядки
Солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ провели рейд в деревне Сильвад в рамках масштабной операции "Волнорез".
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, во время операции вспыхнули беспорядки. Подозреваемые бросали камни в сотрудников сил безопасности Израиля. Военные ответили средствами разгона толпы.
В ходе рейда было конфисковано незаконное оружие. Потерь среди израильских военных нет.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 27, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה בכפר סילוואד שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין, איתרו והחרימו שני נשקים בלתי חוקיים. במהלך הפעילות, התפתחה הפרת סדר אלימה במהלכה חשודים יידו אבנים לעבר הכוחות, שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות>> pic.twitter.com/zJd5Hxb02e