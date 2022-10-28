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Операция Волнорез в Иудее и Самарии: трое задержанных | Фото: ЦАХАЛ
28.10.2022 08:53 Алина Груднева

Операция Волнорез в Иудее и Самарии: трое задержанных

В ночь на 28 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были арестованы трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.
 
Всех задержанных отправили в ШАБАК для дальнейшего расследования.
 
Напомним, что ночью под Шхемом ЦАХАЛ был обстрелян из проезжавшего мимо автомобиля. В результате ответного огня был убит один террорист, еще трое получили ранения. 

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