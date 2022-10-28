Операция Волнорез в Иудее и Самарии: трое задержанных
В ночь на 28 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.
Всех задержанных отправили в ШАБАК для дальнейшего расследования.
Напомним, что ночью под Шхемом ЦАХАЛ был обстрелян из проезжавшего мимо автомобиля. В результате ответного огня был убит один террорист, еще трое получили ранения.
הכוחות פעלו בכפרים אל פוואר שבמרחב החטיבה המרחבית יהודה ועבידיה שבמרחב החטיבה המרחבית עציון, ועצרו שלושה מבוקשים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2022
בכלל הפעילויות שנערכו הלילה אין נפגעים לכוחותינו.
המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון pic.twitter.com/UyFsRN92MF