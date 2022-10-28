



Операция Волнорез в Иудее и Самарии: трое задержанных

В ночь на 28 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.

Всех задержанных отправили в ШАБАК для дальнейшего расследования.

Напомним, что ночью под Шхемом ЦАХАЛ был обстрелян из проезжавшего мимо автомобиля. В результате ответного огня был убит один террорист, еще трое получили ранения.