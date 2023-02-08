



Операция Волнорез в Иудее и Самарии: четверо задержанных

В ночь на 8 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Всего за ночь в ходе операции были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Кроме того, солдаты обеспечивали безопасность на входе в гробницу Йосефа в районе бригады "Самария". Произошли столкновения, в ответ на которые ЦАХАЛ применил средства для разгона толпы. Как сообщалось ранее, были ранены двое палестинцев, один из которых получил ранения средней степени тяжести.



Всех арестованных подозреваемых передали на допрос ШАБАКу. Потерь среди израильских военных нет. Ведется расследование.