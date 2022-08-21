



Операция Волнорез: у подозреваемых изъято обмундирование ЦАХАЛа

В ночь на 21 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В городе Бейт-Фаджар задержаны трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также обнаружено и конфисковано обмундирование ЦАХАЛа, находившееся у подозреваемых.

Всего за ночь было задержано семеро подозреваемых. Сообщений о пострадавших среди солдат ЦАХАЛа не поступало.