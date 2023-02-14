



Операция "Волнорез": свыше 20 арестованных за ночь

В ночь на 14 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели масштабный рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь были арестованы 23 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе рейда были конфисковали несколько автомобилей, которые, по-видимому, использовались для перевоза террористов. Также было выявлено и конфисковано оружие. Во время операции израильские силы подверглись нападению. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.



Более того, ночью блокпост в Хомеше был обстрелян из проезжавшей мимо машины. Силы ЦАХАЛа просканировали местность и нашли несколько брошенных рюкзаков.



Арестованные подозреваемые и средства ведения боевых действий переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.