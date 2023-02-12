Операция "Волнорез": шестеро арестованных в Иудее и Самарии за ночь
В ночь на 12 февраля ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Израильские силы действовали, в том числе, в Хевроне. Всего за ночь были арестованы шестеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции были обнаружены и конфискованы самодельное оружие типа "Карло" и боеприпасы.
Арестованные подозреваемые переданы на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследование. Потерь и пострадавших среди израильских военных нет.
הלוחמים פעלו בכפר בית פאג'ר שבמרחב חטיבת עציון למעצר שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור. במהלך הפעילות, איתרו הכוחות והחרימו נשק מאולתר מסוג "קרלו" ותחמושת.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 12, 2023
בפעילות הכוחות בכפר יטא שבמרחב חטיבת יהודה נעצר מבוקש והוחרם אקדח>> pic.twitter.com/KMK7R0IKI0