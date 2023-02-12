



Операция "Волнорез": шестеро арестованных в Иудее и Самарии за ночь

В ночь на 12 февраля ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Израильские силы действовали, в том числе, в Хевроне. Всего за ночь были арестованы шестеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции были обнаружены и конфискованы самодельное оружие типа "Карло" и боеприпасы.



Арестованные подозреваемые переданы на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследование. Потерь и пострадавших среди израильских военных нет.