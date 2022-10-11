



Операция Волнорез: арестованы 10 подозреваемых

В ночь на 11 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы десять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Арестованные переданы на допрос. Конфисковано оружие. Пострадавших среди израильских военных нет.