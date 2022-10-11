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Операция Волнорез: арестованы 10 подозреваемых
11.10.2022 09:00 Алина Груднева

Операция Волнорез: арестованы 10 подозреваемых

В ночь на 11 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были арестованы десять подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 
 
Арестованные переданы на допрос. Конфисковано оружие. Пострадавших среди израильских военных нет.

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