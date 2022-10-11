Операция Волнорез: арестованы 10 подозреваемых
В ночь на 11 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы десять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Арестованные переданы на допрос. Конфисковано оружие. Пострадавших среди израильских военных нет.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר עשרה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.
לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב פעלו הלילה במספר מוקדים באוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים נעמה ודיר אבו משעל >> pic.twitter.com/Jb5dbvQYLc