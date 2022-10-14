



Операция в Дженине: тяжело ранен террорист

Израильские силы безопасности проводят операцию по аресту подозреваемых в Дженине, на севере Самарии.



В операции участвуют бойцы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения МАГАВа, сообщает "Аруц Шева".



В ходе операции произошли столкновения между израильскими силовиками и арабскими террористами.



В ПА заявили, что в ходе столкновений был тяжело ранен террорист.



Кроме этого, этой ночью силы безопасности Израиля задержали 18 человек, причастных к беспорядкам в Восточном Иерусалиме, которые продолжаются уже несколько дней.



На фоне беспорядков силы безопасности готовятся к напряженным выходным в Иерусалиме после того, как палестинцы объявили пятницу "днем гнева" после действий полиции по поимке подозреваемых в терроризме.



В то же время мэр Иерусалима Моше Лион преуменьшил опасения по поводу насилия, которое происходит в городе в последние дни.



"Жители восточного Иерусалима являются неотъемлемой частью города. Это правда, что есть меньшинство, которое время от времени разжигает огонь. Я здесь не для того, чтобы убеждать людей в том, что в определенных частях нет беспорядков, а чтобы сказать: Иерусалим горит? Конечно, нет", - заявил он.