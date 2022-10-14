



Беспорядки в Иерусалиме: полиция готовится к напряженным выходным

Силы безопасности Израиля готовятся к напряженным выходным в Иерусалиме после того, как палестинцы объявили пятницу "днем гнева" после действий полиции по поимке подозреваемых в терроризме, которые ранее на этой неделе застрелили солдата ЦАХАЛа на контрольно-пропускном пункте Шуафат.



Об этом сообщает Ynet.



Ожесточенные столкновения продолжались в течение нескольких дней в арабских районах города, когда участники беспорядков бросали в солдат камни и петарды.



После консультаций по вопросам безопасности полиция заявила, что не будет запрещать мусульманам входить в мечеть Аль-Акса в пятницу для молитвы. Однако, ожидается, что к существующим сотрудникам сил безопасности будет добавлено около 300 бойцов МАГАВа.



"Наряду с продолжающейся деятельностью по обеспечению безопасности многочисленных посетителей, приходящих в развлекательные и торговые центры, и верующих, прибывающих в святые места, нам также необходимо с решительным и бескомпромиссным вниманием относиться к тому, что происходит в Восточном Иерусалиме. Повышенная оперативная готовность в предстоящие выходные сохранится, и мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и средства, чтобы решительно и сосредоточенно позаботиться о любом, кто попытается нарушить рутинную жизнь города и порядок на всей территории", - заявил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман.



Напомним, что в районе Иерусалима Шейх-Джарра вчера вечером вспыхнули ожесточенные беспорядки. По меньшей мере два человека получили ранения в результате брошенных в них камней при попытке сил разъединить враждующие стороны, пять человек были задержаны.



На месте событий находился депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, который прибыл в район, чтобы потребовать от полиции принять меры против палестинцев.

