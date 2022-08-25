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Операция Рассвет: раскрыта личность террориста, ответственного за обстрелы
25.08.2022 19:43 Алина Груднева

Операция Рассвет: раскрыта личность террориста, ответственного за обстрелы

Армия обороны Израиля раскрыла подробности о пяти случаях неудачных пусков ракет "Исламским джихадом" в ходе операции "Рассвет".

 
В результате попадания 180 ракет погибло 16 мирных жителей Газы.
 
Ответственным за ракетные обстрелы лицом оказался Имад аль-Аджаз.

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