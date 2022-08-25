Операция Рассвет: раскрыта личность террориста, ответственного за обстрелы
Армия обороны Израиля раскрыла подробности о пяти случаях неудачных пусков ракет "Исламским джихадом" в ходе операции "Рассвет".
В результате попадания 180 ракет погибло 16 мирных жителей Газы.
Ответственным за ракетные обстрелы лицом оказался Имад аль-Аджаз.
צה"ל חושף 5 מקרים של שיגורים כושלים של הג'יהאד האסלאמי ב"עלות השחר". לאורך המבצע נהרגו 16 אזרחים פלסטינים מנפילה של 180 רקטות שנורו ע"י הג'יהאד. צה"ל חשף גם את זהותו של האחראי על ירי הרקטות בארגון הטרור: עמאד אל עאג׳ז@ItayBlumental pic.twitter.com/Ph9DRDhSme— כאן חדשות (@kann_news) August 25, 2022