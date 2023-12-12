



ООН вновь собирается проголосовать за прекращение огня в Газе

После вето США Генеральная Ассамблея ООН, как ожидается, проголосует за прекращение огня в Газе



"Вето США делает их соучастниками кровавой бойни в Газе", - заявил исполнительный директор организации "Врачи без границ".



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Ожидается, что во вторник Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по резолюции о прекращении огня в Газе после того, как в конце прошлой недели Соединенные Штаты использовали свое право вето, чтобы заблокировать аналогичную меру, вынесенную на рассмотрение Совета Безопасности ООН, что вызвало международное возмущение и осуждение.



После наложения США вето в пятницу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "не отступит" в своем стремлении добиться прекращения огня в Газе, поскольку гуманитарный кризис на этой территории продолжает выходить из-под контроля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что условия, созданные израильской блокадой и почти постоянными бомбардировками, сделали "практически невозможным" адекватное реагирование на чрезвычайную ситуацию.

