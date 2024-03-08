



ООН 75 лет "пилит" деньги и принимает резолюции против жертв нападения

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ООН приняла против Украины 6 резолюций. Против Израиля, чье население юга так бесчеловечно пострадало 7 октября 2023 года, и чьи похищенные выродками ХАМАСа люди до сих пор страдают в плену, ООН приняла 15 резолюций только с начала этого 2024 года.



Две страны, в которых соседи развязали кровавейшие бойни, подвергаются осуждению офиса Гутерриша. При этом Гутерриш и его “контора” не торопятся осуждать насильников и агрессоров.



После событий 7 октября 2023 года и после обнаружения и подтверждения того факта, что 450 сотрудников UNRWA являлись пособниками и членами ХАМАС, а также принимали участие в этой бойне, Израиль принял историческое решение - лишить виз и права доступа комиссаров этой организации на землю Израиля. Кроме того, Израиль официально заявил, что после окончания боевой операции в Газе агентство UNRWA не будет допущено к восстановлению анклава. А это значит, что не будет никакого смысла в дальнейшем существовании этой деньгораспильной организации. Ведь ни для кого уже не секрет, что нищета в Газе и “шикарное метро” обеспечены мировыми усилиями. Это мир наполнил бюджет ООН, это мир наполнил отдельный бюджет UNRWA, это Израиль пострадал с такими “ни в чем не повинными” соседями, это Израиль ежедневно находит в Газе доказательства причастности ООН и подчиненной ей UNRWA в зверской атаке на юг своей страны.



75 лет фантастического “распила” международных денег пришли к своему апогею. Сегодня, как уже стало известно, США, Великобритания и Франция созывают Совбез ООН для того, чтобы разобраться в поведении представителей этой организации в их реакциях на события 7 октября.



Бесцеремонность и безразличие, с которой ООН действует против жертв насилия в Израиле просто ужасает.



Масштабы Газы и масштабы прочих стран, о которых якобы заботится ООН, несопоставимы. Однако бюджет UNRWA, каков бы он ни был каждый год, всего в восемь раз меньше общемирового. Что ж это за бездонная бочка такая была? Может поэтому Филипп Лазарини, которого, собственно, сам Гутерриш и назначил, так возопил о том, что Израиль “дискредитирует” ООН?..



на фото: Филипп Лазарини