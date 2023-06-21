



Офицер рассказал о ликвидации террориста в Эли: стрелял, пока он не упал

Сотрудник службы безопасности поселения, застреливший одного из террористов, совершивших во вторник теракт в Эли, рассказал о перестрелке и ее последствиях со своей больничной койки, пишет The Times of Israel.



Атака началась, когда двое палестинских боевиков открыли огонь по ресторану, где подают хумус, и заправочной станции недалеко от поселения Эли, убив четырех израильтян , в том числе двоих 17-летних, и ранив еще четырех человек.



Один из террористов был застрелен на месте Морелем Никелем, сотрудником службы безопасности поселка Эли, а второй боевик скрылся и был убит спецназом примерно через два часа.



Никель был ранен во время перестрелки, но находился в стабильном состоянии и был госпитализирован.



“Я подбежал к машине и бросился на заправку”, — сказал он СМИ.



"Я видел одного из террористов. Там была серая Subaru. Внутри сидел мужчина, и этот зверь открыл по нему огонь, - сказал он, говоря об одном из террористов. - Мы начали стрелять друг в друга. Я попал в него, он попал в меня, к сожалению".



На вопрос, понял ли он, что в него попали во время перестрелки, Никель ответил: “Я понял. Правда в том, что это было не так уж и больно. Я почувствовал. Очевидно, я понял, что в меня стреляли. В меня попала пуля. Отлично. Пуля в ноге, пуля в плече. Я продолжал стрелять в него, пока он не упал. Он все еще двигался. У этих зверей, видимо, больше одной души. Я выпустил еще одну [пулю], и он перестал двигаться. Слава Богу, я в порядке. Ничего серьезного не повреждено", - сказал он.



Он отметил, что один из врачей, лечивших его, был арабом, и связал это с инцидентом в понедельник, когда футбольные фанаты высмеяли арабского игрока из национальной команды и назвали его террористом, сказав: "Мы должны понять, что это не наши враги. Эти арабы - не наши враги. Они могут быть нашими друзьями".



"Но, к моему сожалению, многие, многие, многие - и я не проверял это статистически, я думаю, что это большинство - большинство являются нашими врагами, они ненавидят нас и хотят нас убить, и убивают нас. Следующая атака будет", - сказал он, призвав к превентивным ударам по террористам.



"Не нужно ждать, пока кто-то возьмет в руки оружие и убьет людей, а потом убить его. Никто [из тех, кого хотят убить наши враги] не должен быть ранен или поцарапан... Это наша страна... включая Иудею и Самарию... Они убивают нас... Почему мы должны ждать?" - спросил он.



