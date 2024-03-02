



Никарагуа подала в суд на Германию из-за Израиля



Никарагуа подала иск в Международный суд в Гааге против Германии, назвал ФРГ "соучастником Израиля в геноциде", якобы совершаемом в Газе.



Государство обвиняет немцев в оказании Израилю политической, финансовой и военной поддержки.



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Никарагуа также обвиняет ФРГ в невыполнении своих международных обязательств на "оккупированных палестинских территориях". Также истец возмущается сокращением со стороны Германии финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, чьи сотрудники принимали непосредственное участие в резне в Израиле 7 октября.



"Каждое государство-участник Конвенции о геноциде обязано делать все возможное для предотвращения совершения этого преступления", - сказано в иске.