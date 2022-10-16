



"Необходимо сдерживать солдат, погибло безумное число палестинцев"

Председатель Мерец Захава Гальон заявила 16 октября, что "министр обороны должен сдерживать и усмирять солдат ЦАХАЛа". По ее словам, "за последний год число погибших палестинцев безумно возросло. Нам нужно предотвратить кровопролитие, потому что мы тоже платим за это цену крови".



Галеон произнесла эти слова на мероприятии "Шабаттарбут" в Петах-Тикве. Касаясь напряженности в сфере безопасности в Иудее и Самарии, она добавила, что "поселенцы устраивают очень серьезные беспорядки среди палестинцев. Они избивают палестинцев, а армия охраняет колонны поселенцев, которые идут провоцировать. С другой стороны, мы наблюдаем пробуждение молодых палестинцев в Иерусалиме. Мы видим серьезное насилие в Дженине и Шхеме. Те, кто читает нужно ввести силы ЦАХАЛа в Дженин, и в так называемую защитную стену, должны понять в этом районе будет эскалация".