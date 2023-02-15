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Недалеко от Иерусалима арестованы двое подозреваемых в терроре
15.02.2023 15:32 Алина Груднева

Недалеко от Иерусалима арестованы двое подозреваемых в терроре

В ночь на 15 февраля полиция арестовала двоих подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Это случилось на пропускном пункте при въезде в арабскую деревню Абу-Дис, недалеко от Иерусалима.

Подозреваемыми являются жители Бейт-Лехем и Абу-Дис. Их доставили на допрос, после чего будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

При обыске их автомобиля правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, которые отправлены на экспертизу.
 

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