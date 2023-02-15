



Недалеко от Иерусалима арестованы двое подозреваемых в терроре

В ночь на 15 февраля полиция арестовала двоих подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Это случилось на пропускном пункте при въезде в арабскую деревню Абу-Дис, недалеко от Иерусалима.



Подозреваемыми являются жители Бейт-Лехем и Абу-Дис. Их доставили на допрос, после чего будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.



При обыске их автомобиля правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, которые отправлены на экспертизу.

