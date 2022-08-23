



Насралла: "Победа в 2000 году положила конец проекту "Великий Израиль"

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что победа фронта сопротивления над Израилем в 2000 году, когда Израиль вывел войска из Ливана, положила конец мифу о "непобедимости режима".



Насралла подчеркнул, что эта победа также положила конец проекту "Великого Израиля", сообщает иранское новостное агентство Fars.



"Победа в 2000 году положила конец проекту Великого Израиля и разрушила якобы непобедимую армию» оккупационного режима", - заявил он.



Хасан Насралла также приветствовал победу "Хизбаллы" в 33-дневной войне против Израиля в 2006 году как одно из "самых важных достижений".



Эти комментарии лидера "Хизбаллы" прозвучали по случаю 40-летия со дня основания группировки.