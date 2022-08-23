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Насралла: "Победа в 2000 году положила конец проекту "Великий Израиль"
23.08.2022 10:14 Ольга Белозерова

Насралла: "Победа в 2000 году положила конец проекту "Великий Израиль"

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что победа фронта сопротивления над Израилем в 2000 году, когда Израиль вывел войска из Ливана, положила конец мифу о "непобедимости режима". 

Насралла подчеркнул, что эта победа также положила конец проекту "Великого Израиля", сообщает иранское новостное агентство Fars.

"Победа в 2000 году положила конец проекту Великого Израиля и разрушила якобы непобедимую армию» оккупационного режима", - заявил он.

Хасан Насралла также приветствовал победу "Хизбаллы" в 33-дневной войне против Израиля в 2006 году как одно из "самых важных достижений". 

Эти комментарии лидера "Хизбаллы" прозвучали по случаю 40-летия со дня основания группировки. 

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