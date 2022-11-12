



Насралла: "И демократы, и республиканцы поддерживают преступления Израиля"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что и демократы, и республиканцы в Соединенных Штатах всегда поддерживали "преступления израильского режима и убийства палестинцев".



Он сделал это заявление в пятницу, выступая на церемонии, посвященной Дню мучеников в Ливане, сообщает иранское агентство Fars.



"Американские демократы и республиканцы всегда поддерживали израильские преступления и массовые убийства против палестинского народа. Цели всех администраций США схожи, отличается только их тактика", - подчеркнул Насралла.



Лидер "Хизбаллы" отметил, что первой стороной, ответственной за "выживание сионистского режима в регионе", являются сменявшие друг друга администрации США.