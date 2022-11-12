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Насралла: "И демократы, и республиканцы поддерживают преступления Израиля"
12.11.2022 16:20 Ольга Белозерова

Насралла: "И демократы, и республиканцы поддерживают преступления Израиля"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что и демократы, и республиканцы в Соединенных Штатах всегда поддерживали "преступления израильского режима и убийства палестинцев".

Он сделал это заявление в пятницу, выступая на церемонии, посвященной Дню мучеников в Ливане, сообщает иранское агентство Fars.

"Американские демократы и республиканцы всегда поддерживали израильские преступления и массовые убийства против палестинского народа. Цели всех администраций США схожи, отличается только их тактика", - подчеркнул Насралла. 

Лидер "Хизбаллы" отметил, что первой стороной, ответственной за "выживание сионистского режима в регионе", являются сменявшие друг друга администрации США.

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