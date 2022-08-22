



Нападение в Раанане - теракт



Раввин Шнеур Ицхаков стал жертвой нападения 17-летнего араба в Раанане 21 августа.



Полиция утверждает, что речь идет о “криминальном инциденте”.



Ицхаков говорит, что вчера, когда он переходил дорогу, на него “кто-то странно посмотрел”. Раввин оглянулся, и увидел, как в руках у молодого человека блеснул большой нож. Он завопил “Аллах Акбар!” и бросился на раввина. Раввин успел атаковать нападавшего, повалил его и выбил нож. Когда он потянулся за ножом араб вырвался, вскочил и убежал.



Раввин получил несколько ударов ножом по ногам, но говорит: “Я, слава Богу, могу стоять на ногах”.



Полиция сообщила, что “речь идет о ранних стадиях расследования”.

