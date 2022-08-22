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Нападение в Раанане - теракт | Фото: полиция Израиля
22.08.2022 12:34 Аркадий Бочаровский

Нападение в Раанане - теракт


Раввин Шнеур Ицхаков стал жертвой нападения 17-летнего араба в Раанане 21 августа.

Полиция утверждает, что речь идет о “криминальном инциденте”.

Ицхаков говорит, что вчера, когда он переходил дорогу, на него “кто-то странно посмотрел”. Раввин оглянулся, и увидел, как в руках у молодого человека блеснул большой нож. Он завопил “Аллах Акбар!” и бросился на раввина. Раввин успел атаковать нападавшего, повалил его и выбил нож.  Когда он потянулся за ножом араб вырвался, вскочил и убежал.

Раввин получил несколько ударов ножом по ногам, но говорит: “Я, слава Богу, могу стоять на ногах”.

Полиция сообщила, что “речь идет о ранних стадиях расследования”.
 

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