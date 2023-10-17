Находчивость "Голани" и отвага наблюдательниц: судьбоносный бой за Кисуфим
Пуск ракет и минометный обстрел около 06:30 7 октября разбудил всех солдат заставы Кисуфим, и наблюдательницы стали собираться в контрольный пункт.
При просмотре местности с наблюдательных постов на линии границы с помощью видеокамер перед всеми командирами предстал кошмарный сон: колонна микроавтобусов и мотоциклов, выехавшая из полосы палестинской застройки, приблизилась к заградительным сооружениям. Внезапно там раздался мощный взрыв.
"Во время массовых беспорядков ХАМАС установил взрывные устройства вблизи забора. Вероятно, в рамках подготовки к этому дню нападения, но подразделение саперов обнаружило взрывные устройства и обезвредило их несколько недель назад. Неясно, как они добрались со взрывчаткой до забора... Не исключена возможность использования туннеля", - заявили вчера вечером официальные представители Дивизии Газы.
Тем временем наблюдательницы поста Кисуфим изучали ситуацию. Офицер-наблюдатель лейтенант Т., проявив хладнокровие и находчивость, взяла в руки stick, управляющий системой "see-shooter" (это пулемет, который был установлен на вершине мачты у границы и через систему управления с контрольного пункта позволяет вести огонь и поражать цели на границе) и открыла огонь по колонне мотоциклов. Она зафиксировала попадание, а затем открыла огонь по нескольким пикапам, находившимся у заградительных сооружений.
Затем, один пулемет за другим, у системы закончились боеприпасы. Радиус действия машин ХАМАСа в этом районе был очень велик, была атакована одна камера, а затем все камеры в секторе, и они отключились. В какой-то момент контрольный центр подключился к камерам дивизии Газа, но они тоже были атакованы и выведены из строя, и штаб в Кисуфим полностью “ослеп”. В какой-то момент перестала работать связь, и тогда наблюдательницы поняли, что террористы вплотную подошли к их форпосту и проникли в него с нескольких сторон, ведя огонь, выпуская противотанковые ракеты и приводя в действие взрывные устройства.
То, что дверь контрольного пункта была закрыта на электропривод, давало присутствующим ощущение безопасности, но в какой-то момент дверь была широко открыта, так как террористы добрались до электросистемы и обесточили ее. В это время бойцы 51-го батальона "Голани" вели героические бои, стреляя в террористов в упор. По словам представителей армии, "уже в первые минуты появились раненые бойцы. Сражались все, у кого было оружие. Раненые бойцы 51-го батальона прибывали в контрольный пункт, получали медицинскую помощь, простую перевязку и, истекая кровью, выходили в бой. Батальонный врач и его жена, находившаяся на заставе в качестве гостя, лечили раненых и спасали жизни". Некоторым раненым медики батальона делали искусственное дыхание, блокировали артерии, лечили травмы головы и многое другое.
Когда стало ясно, что террористы пытаются проникнуть в контрольный пункт под прикрытием пулеметного огня, Н., солдат стрелковой роты 51-го батальона, занял оборону в дверном проеме. Он лег на пол, направил ствол автомата вперед, и каждый террорист, пытавшийся проникнуть внутрь, был застрелен. Затем к нему присоединились два бойца из подразделения "Скай Райдер" артиллерийского корпуса. "На крыше террористы. Террористы ходят по крыше....", - кричал один из бойцов, и внутри контрольного пункта было отчетливо слышно, как террористы пытаются проникнуть внутрь По ним был открыт огонь.
Бой продолжался. Позже прибыли дополнительные военные силы, в том числе подразделение "Эгоз", и вместе с 51-м батальоном начали зачистку заставы. Базе был нанесен огромный ущерб, вокруг нее и внутри оставались тела террористов. При последующем прочесывании, по свидетельству бойцов, были найдены цветные карты с четкими отметками, где что находится на заставе, и стрелкой, указывающей на жилище девушек. "Они точно знали, что делают и куда хотят попасть. Всем понятно, что они хотели похитить солдат".