



Находчивость "Голани" и отвага наблюдательниц: судьбоносный бой за Кисуфим

Пуск ракет и минометный обстрел около 06:30 7 октября разбудил всех солдат заставы Кисуфим, и наблюдательницы стали собираться в контрольный пункт.



При просмотре местности с наблюдательных постов на линии границы с помощью видеокамер перед всеми командирами предстал кошмарный сон: колонна микроавтобусов и мотоциклов, выехавшая из полосы палестинской застройки, приблизилась к заградительным сооружениям. Внезапно там раздался мощный взрыв.



"Во время массовых беспорядков ХАМАС установил взрывные устройства вблизи забора. Вероятно, в рамках подготовки к этому дню нападения, но подразделение саперов обнаружило взрывные устройства и обезвредило их несколько недель назад. Неясно, как они добрались со взрывчаткой до забора... Не исключена возможность использования туннеля", - заявили вчера вечером официальные представители Дивизии Газы.



Тем временем наблюдательницы поста Кисуфим изучали ситуацию. Офицер-наблюдатель лейтенант Т., проявив хладнокровие и находчивость, взяла в руки stick, управляющий системой "see-shooter" (это пулемет, который был установлен на вершине мачты у границы и через систему управления с контрольного пункта позволяет вести огонь и поражать цели на границе) и открыла огонь по колонне мотоциклов. Она зафиксировала попадание, а затем открыла огонь по нескольким пикапам, находившимся у заградительных сооружений.



Затем, один пулемет за другим, у системы закончились боеприпасы. Радиус действия машин ХАМАСа в этом районе был очень велик, была атакована одна камера, а затем все камеры в секторе, и они отключились. В какой-то момент контрольный центр подключился к камерам дивизии Газа, но они тоже были атакованы и выведены из строя, и штаб в Кисуфим полностью “ослеп”. В какой-то момент перестала работать связь, и тогда наблюдательницы поняли, что террористы вплотную подошли к их форпосту и проникли в него с нескольких сторон, ведя огонь, выпуская противотанковые ракеты и приводя в действие взрывные устройства.



אתמול אחה"צ נכנסתי למוצב כיסופים ואיזור ניר עוז - נירים. אתם רואים פה חלק קטן מהאמל"ח שחמאס השאיר מאחור. אופנוע של כוח הנוחבה. ג'יפ בתוך הבסיס. גדוד 51 של גולני ניהל בגזרה הזו קרב קשה, ואני מביא תמונה של הקרב הזה מחר, במוסף לשבת.

*חסכתי תמונה שלי בקסדה ואפוד, הזמנים קשים ממילא. pic.twitter.com/rhxAG7W50B — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) October 12, 2023

То, что дверь контрольного пункта была закрыта на электропривод, давало присутствующим ощущение безопасности, но в какой-то момент дверь была широко открыта, так как террористы добрались до электросистемы и обесточили ее. В это время бойцы 51-го батальона "Голани" вели героические бои, стреляя в террористов в упор. По словам представителей армии, "уже в первые минуты появились раненые бойцы. Сражались все, у кого было оружие. Раненые бойцы 51-го батальона прибывали в контрольный пункт, получали медицинскую помощь, простую перевязку и, истекая кровью, выходили в бой. Батальонный врач и его жена, находившаяся на заставе в качестве гостя, лечили раненых и спасали жизни". Некоторым раненым медики батальона делали искусственное дыхание, блокировали артерии, лечили травмы головы и многое другое.Когда стало ясно, что террористы пытаются проникнуть в контрольный пункт под прикрытием пулеметного огня, Н., солдат стрелковой роты 51-го батальона, занял оборону в дверном проеме. Он лег на пол, направил ствол автомата вперед, и каждый террорист, пытавшийся проникнуть внутрь, был застрелен. Затем к нему присоединились два бойца из подразделения "Скай Райдер" артиллерийского корпуса. "На крыше террористы. Террористы ходят по крыше....", - кричал один из бойцов, и внутри контрольного пункта было отчетливо слышно, как террористы пытаются проникнуть внутрь По ним был открыт огонь.Бой продолжался. Позже прибыли дополнительные военные силы, в том числе подразделение "Эгоз", и вместе с 51-м батальоном начали зачистку заставы. Базе был нанесен огромный ущерб, вокруг нее и внутри оставались тела террористов. При последующем прочесывании, по свидетельству бойцов, были найдены цветные карты с четкими отметками, где что находится на заставе, и стрелкой, указывающей на жилище девушек. "Они точно знали, что делают и куда хотят попасть. Всем понятно, что они хотели похитить солдат".